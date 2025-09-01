Pánico en vuelo de Avianca en la ruta Bucaramanga – Bogotá por un pasajero disruptivo

A través de redes sociales, varios usuarios de Avianca denunciaron la compleja situación que vivieron momentos antes de lo que iba a ser el despegue de un vuelo de la aerolínea que tenía como ruta Bucaramanga – Bogotá, todo esto debido a un pasajero que presentó comportamientos amenazantes, inadecuados y disruptivos.

Por ejemplo, a través de su cuenta de Instagram, la actriz Katherine Porto, quien se encontró como pasajera del vuelo AV8579, expuso la forma en que un joven les reiteró a todos los viajeros que “no les convenía viajar en ese avión”, lo que desde luego generó gran inquietud al interior de la aeronave al punto que se exigió por los usuarios y tripulación la presencia de la Policía.

Según Avianca, el avión regresó a la plataforma para remitir al pasajero disruptivo a sanidad aeroportuaria y llevar a cabo un proceso de desembarque y una respectiva revisión de seguridad, tras la cual se retomó el vuelo.

Frente a este escenario, Avianca hizo nuevamente un llamado a las autoridades para “fortalecer las normas con sanciones más severas e, incluso, la posibilidad de prohibir o suspender la capacidad de volar a quienes reincidan o pongan en riesgo la seguridad”.

Finalmente, la empresa aérea reiteró que mantiene su firmeza con la idea de sacar adelante el marco legal que permita que el país cuente con las herramientas necesarias para disuadir, sancionar y prevenir comportamientos disruptivos por parte de los usuarios.

