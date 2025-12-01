Avianca abre vuelos nuevamente: ya actualizó el 90% de sus aviones A320

Avianca anunció que abrió ventas nuevamente para vuelos operados desde el 5 de diciembre ya que ha logrado la actualización del software de cerca del 90% de la flota afectada por la actualización que deben hacer de los aviones A320.

Asimismo, confirmó lo mencionado por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, en La W acerca de que ya inició la actualización de los últimos aviones gracias a la importación acelerada de software desde Francia por parte del fabricante Airbus.

La aerolínea reconoció que a la fecha, se han visto afectados 233 vuelos y 35.708 pasajeros -de los cuales 29.881 corresponden a pasajeros en Colombia-.

Plan de ayuda para los clientes

“Todos los clientes impactados fueron protegidos con alternativas como: reubicación en vuelos de Avianca, reubicación en vuelos de otras aerolíneas con las que la compañía tiene relación comercial, y reembolso de los trayectos no utilizados”, explicó en un comunicado.

El plan para los afectados incluye:

El incremento de personal en aeropuertos para brindar asistencia y habilitar espacios especiales para personas de la tercera edad , con niños o con alguna discapacidad. En el caso del aeropuerto de Bogotá, el refuerzo fue de más de 50 personas.

, con niños o con alguna discapacidad. En el caso del aeropuerto de Bogotá, el refuerzo fue de más de 50 personas. El aumento de la capacidad de los equipos de Contact Center y reembolsos, lo que ha permitido responder más contactos y procesar reembolsos en tiempo récord.

y reembolsos, lo que ha permitido responder más contactos y procesar reembolsos en tiempo récord. La implementación de nuevos canales de comunicación, como WhatsApp, para informar irregularidades y alternativas a los clientes.

