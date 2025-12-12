Corte Constitucional abre incidente de desacato contra ministro de Salud por incumplimiento en reajuste de UPC
El alto tribunal, además, compulsó copias ante la Fiscalía y la Procuraduría para que se investigue el incumplimiento de sus órdenes judiciales.
La Corte Constitucional, en la Sala de Seguimiento a la Salud, determinó abrir incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por cuenta del ajuste insuficiente a la UPC del sistema de salud.
La Unidad de Pago por Capitación es uno de los desembolsos que hace el gobierno para cubrir la atención de cada usuario y se actualiza anualmente, teniendo en cuenta aumentos en costos, así como la inflación.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Para los magistrados, luego de revisar la situación actual en la UPC, encontraron que el ministerio ha realizado un ajuste insuficiente, a pesar de que la Corte Constitucional determinó fijarlo en una medida proporcional a lo requerido.
Asimismo, la Sala decidió compulsar copias con destino a la Fiscalía y la Procuraduría para que se investiguen las omisiones en el cumplimiento de sus órdenes de reajuste racional de la UPC.
Le puede interesar: ¿Cuál será el aumento de la UPC para el 2026?
Noticia en desarrollo...