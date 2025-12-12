Corte Constitucional abre incidente de desacato contra ministro de Salud por incumplimiento en reajuste de UPC

La Corte Constitucional, en la Sala de Seguimiento a la Salud, determinó abrir incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por cuenta del ajuste insuficiente a la UPC del sistema de salud.

La Unidad de Pago por Capitación es uno de los desembolsos que hace el gobierno para cubrir la atención de cada usuario y se actualiza anualmente, teniendo en cuenta aumentos en costos, así como la inflación.

Para los magistrados, luego de revisar la situación actual en la UPC, encontraron que el ministerio ha realizado un ajuste insuficiente, a pesar de que la Corte Constitucional determinó fijarlo en una medida proporcional a lo requerido.

Asimismo, la Sala decidió compulsar copias con destino a la Fiscalía y la Procuraduría para que se investiguen las omisiones en el cumplimiento de sus órdenes de reajuste racional de la UPC.

Noticia en desarrollo...