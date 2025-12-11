¿Cuál será el aumento de la UPC para el 2026?

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) presentó el porcentaje en el que debería aumentar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que es lo que el gobierno paga a las EPS por cada uno de sus afiliados.

Esta cifra, se ha convertido en una discusión que siempre llega a final de año y que deja clara la distancia entre las empresas de salud y el actual Gobierno.

En esta ocasión, la ANDI consideró que el porcentaje adecuado de aumento es del 15,6%.

“El Presupuesto General de la Nación aprobado para 2026 contempla transferencias a la ADRES por más de $48 billones. Si estos recursos se destinan estrictamente al aseguramiento y no se desvían a otros programas, el Estado tiene la capacidad de cubrir el ajuste requerido”, aseguran en el comunicado.

Para el 2025 el requerimiento fue de 16%, a lo que el Gobierno respondió con un 5,3%, cifra que la Corte Constitucional pidió revisar y que nunca fue modificada.

“En el año 2024 advertimos que la UPC para 2025 debía crecer el 16,9% y que si llegaba a crecer el monto equivalente a la inflación causada el hueco sería de $9,8 billones. Eso demuestra que nuestros cálculos eran acertados”, afirmaron.

Según el diagnóstico presentado, el sistema está gastando más de lo que recibe, “la siniestralidad de la UPC ha sido superior al 99% desde 2021 y por encima del 100% desde 2022. Para el cierre de 2025, se proyecta una siniestralidad del 105,9%, lo que significa que por cada $100 pesos que ingresan a las EPS, estas gastan casi $106 solo en atenciones de salud, sin contar gastos administrativos”.

El Gobierno aun no se pronunciado frente a esta cifra pero se espera que antes del 31 de diciembre se de a conocer el aumento real de la UPC.

