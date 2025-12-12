A la cárcel 11 supuestos integrantes de red de vandalismo y terrorismo en Bogotá. Foto: suministrada.

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá envió a la cárcel a 11 personas que al parecer, hacen parte de una red dedicada a planear y ejecutar actos vandálicos y de terrorismo en Bogotá.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los detenidos tendrían relación directa con 12 hechos delictivos ocurridos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, en diferentes sectores de Bogotá.

En operativos de registro y allanamiento que se realizaron entre el Cuerpo Técnico de Investigación y la Policía Nacional, fueron capturados 11 de los presuntos integrantes de esta estructura, entre ellos, Sneider Sebastián Cantor Cortés, alias ‘Salvatore’; y Juan Sebastián Manios Lozano, alias ‘Tolima’.

“Estos dos hombres serían los principales coordinadores de la fabricación de elementos peligrosos como bombas molotov y ‘papas bomba’, y los encargados de definir los diferentes roles que cumplirían los demás involucrados para transportar, lanzar o activar los artefactos contra la fuerza pública, lugares de concurrencia masiva, el transporte y la infraestructura de la ciudad”, informó la Fiscalía.

Agregó que “los otros detenidos fueron identificados como: Omar Millet Araya Romero, alias ‘No Educado’; Silva María Pinzón Camargo, alias ‘Chimol’; Daniel Felipe Pulido Sarmiento, alias ‘Chinche San’; Cristhian Camilo Medina Rojas, alias ‘Topo’; Carlos Raúl Torres Laguna, alias ‘Pri’; Camilo Andrés Portilla Castañeda, alias ‘Copete’; Brian Stiven Valderrama Cubides, alias ‘Garu’; Lennet Steven Mestra Montes, alias ’83′; y Joan Sebastián Castellanos Díaz, alias ‘Slow’”.

En los procedimientos de captura se incautaron panfletos, un arma de fuego traumática con dos proveedores, 28 cartuchos, prendas de vestir, pólvora, un hacha y banderas con distintos símbolos.

En medio de la investigación, la Fiscalía recaudó elementos materiales probatorios que advierten que la organización ilegal estaría involucrada en, por lo menos, 12 eventos ilícitos como el ataque con explosivos a una patrulla de la Policía Nacional y las heridas causadas a un uniformado, el 15 de marzo de 2024; la quema de una motocicleta en una universidad, el 21 de marzo de 2024; y la incineración de un bus del SITP que transportaba 12 pasajeros, el 25 de abril de 2024.

Uno de los hechos por los que están siendo investigados ocurrió el pasado 11 de septiembre, cuando Brian Stiven Valderrama Cubides, alias Garu, resultó herido mientras manipulaba material explosivo.

Debido a esto, una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá les imputó a los 11 detenidos, de acuerdo con su posible participación individual, los delitos de: concierto para delinquir, terrorismo, incendio, empleo o lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos, daño en bien ajeno; perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial; lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso privativo, de las Fuerzas Armadas o explosivos, todas las conductas agravadas.

Los procesados no aceptaron los cargos y, por orden de un juez fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.