Personas que participen en vandalismo tendrían prohibido el acceso a partidos, conciertos y otros

El concejal por el Centro Democrático, Julián Uscátegui reveló las cifras de vandalismo en medio de las manifestaciones y que han afectado a Bogotá en su movilidad y orden público durante este año.

Según cifras obtenidas por el concejal, “en lo corrido de 2025 se han registrado 1.559 movilizaciones, de las cuales 72 derivaron en actos vandálicos que requirieron intervención de la fuerza pública. En estos hechos, 101 personas resultaron lesionadas, de las cuales 71 eran ciudadanos, contratistas o integrantes de la Fuerza Pública, lo que demuestra que el 70% de los heridos no eran manifestantes”.

El transporte público también se ha visto afectado. Solo en 2025, 1.510 buses y 10 estaciones del Sistema Integrado de Transporte han sido vandalizados, representando la cifra más alta del periodo reciente. La ciudad ha debido invertir más de 102 millones de pesos en reparaciones.

“Bogotá no puede seguir normalizando el vandalismo. Los ciudadanos están pagando con su seguridad y con sus impuestos la falta de autoridad de la administración”, dijo el concejal Uscátegui.

Ante este panorama, el cabildante radicó en el Concejo de Bogotá un Proyecto de Acuerdo que busca establecer lineamientos para la prevención, control y sanción del vandalismo en la ciudad.

Así las cosas, la iniciativa propone que la Administración pueda restringir el acceso a conciertos, partidos de fútbol y eventos culturales a personas con antecedentes comprobados de vandalismo, con el fin de evitar que quienes han protagonizado agresiones o daños al patrimonio participen en actividades masivas sin consecuencias.

El proyecto también plantea “el uso de cámaras corporales por parte del Equipo de Diálogo y Convivencia para garantizar transparencia en su intervención durante manifestaciones; el fortalecimiento de la interoperabilidad del C4 con entidades distritales y nacionales para mejorar la capacidad de respuesta; y la creación de un Registro Público de Actos Vandálicos que permita organizar información clave sobre daños, agresiones y posibles organizaciones responsables”.

Finalmente, la Secretaría Jurídica y la Fiscalía General de la Nación coordinarán estrategias conjuntas para asegurar la investigación, judicialización y reparación de los daños ocasionados por actos vandálicos.