La violencia nunca será el camino: secretario de Gobierno por vandalismo en Bogotá

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, se pronunció sobre los hechos de vandalismo que se vivieron en el norte de Bogotá durante la tarde de este lunes (29 de septiembre) y que dejaron varios establecimientos afectados. El alto funcionario aseguró que la Administración Distrital no va a responder con violencia este tipo de actuaciones.

“La forma de gestionar conflictos en Bogotá debe ser pacífica, somos más los que le apostamos a eso. No podemos repetir los errores del pasado y ya está demostrado que la violencia nunca será el camino (…) Escalar el lenguaje sin medir sus consecuencias es irresponsable y no vamos a incurrir en lo mismo. Nos preguntan por qué no actuamos y la respuesta es simple, una reacción violenta lleva a más violencia”, aseguró Quintero.

De igual forma, el alto funcionario rechazó los mensajes de odio que fueron hoy protagonistas de los grafitis de los encapuchados.

“Rechazamos los mensajes de odio que se vieron hoy plasmados en paredes y fachadas de la ciudad, nos preocupa el fondo y la incitación a la violencia. No podemos normalizar lo sucedido, no cuando en el marco de una movilización pacífica algunas personas aprovecharon para generar zozobra”, agregó.

Finalmente, Quintero aseguró que las autoridades están atentas de esta situación y esperan que la Fiscalía tome medidas.

“Conforme a lo establecido en el Decreto 053 de 2023, debe garantizarse siempre la proporcionalidad y el uso diferencial de la fuerza, la cual solo es posible frente a actos de violencia física y afectaciones a la integridad. Ahora, eso no significa que ignoremos lo que pasó, todo lo contrario, todo el tiempo estuvimos monitoreando lo sucedido, mediando con diálogo para evitar que se escalaran conflictos”, aseveró

Y agregó, “la Fiscalía ha sido clara frente a estos mensajes que instigan a la violencia. Esperamos pronto tener resultados concretos en materia de judicialización”.

Escuche W Radio en vivo aquí: