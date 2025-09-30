“Lo sucedido es pura política”: Cristina Calderón sobre manifestaciones en Bogotá
La concejal, Cristina Calderón, habló en W Sin Carreta sobre lo sucedido en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica.
Este lunes, 29 de septiembre, se presentaron manifestaciones cercanas a la sede de la Universidad Pedagógica de Bogotá.
En dichas manifestaciones, varias personas encapuchadas realizaron grafittis en paraderos y buses de TransMilenio. Además, locales comerciales cercanos al Centro Comercial Andino resultaron afectados en sus fachadas.
Es por esto por lo que la concejal de Bogotá, Cristina Calderón, estuvo en los micrófonos de W Sin Carreta y comentó lo sucedido.
De acuerdo con la concejal, lo que sucedió es un acto de “pura política, no era una marcha ni protesta, son delincuentes que querían intimidar a los habitantes del sector, pero ya el DADEP limpió el mensaje que ellos querían”.
Además, afirmó que los mensajes expresados por los manifestantes vienen desde las altas esferas políticas.
“El primero que habla así es el presidente”, mencionó.
Finalmente, Calderón aseguró que “lo que quieren estos vándalos es que entre la policía e iniciar una batalla campal”. Sin embargo, dijo que la policía estuvo haciendo el acompañamiento y que por una pared la policía no iba a intervenir.