“Habría vínculos con grupos ilegales”: embajador de Colombia en México sobre B-King y Regio Clown

Este martes, 23 de septiembre, habló en los micrófonos de W Sin Carreta el embajador de Colombia en México, Fernando García, para referirse al crimen de B-King (Bayron Sánchez) y DJ Regio Clown (Jorge Herrera).

El diplomático inició explicando que los hechos son aún materia de investigación y que esta misma está a cargo de la Fiscalía mexicana.

Por otro lado, dijo que “dentro de los medios de comunicación y en las redes sociales hay una cantidad de comentarios, particularmente, de personas cercanas”.

¿Vínculos con organizaciones ilegales?

El embajador de Colombia en México rerlató que “si uno pretende hilar o saber qué sucedió allí, lo que uno podría suponer es que hay vínculos de estos jóvenes con organizaciones ilegales o con personas que han estado vinculadas a organizaciones ilegales previamente”.

“Independientemente de que estas personas hayan pertenecido o no organizaciones ilegales, han sido unas víctimas de todo un complejo de entramada que seguramente tiene que ver con la economía de las drogas", contó.

Así, el embajador enfatizó: “Hablo sobre supuestos, esto le corresponde a la Fiscalía mexicana indagar, pero lo más posible es que estas personas estuvieron vinculadas a organizaciones ilegales “.

“Con base en eso podemos tener muchas suposiciones, pero lo concreto es que si eso fue debido al complejo entramado de tráfico de drogas, de nuevo estamos asistiendo a una situación en donde las políticas de drogas son, de alguna manera, directamente causantes de un desangre dentro de la juventud latinoamericana”, comentó.

¿Quiénes son la ‘Familia Michoacana’?

“Es uno de los actores ilegales de las mafias poderosas en México que han ocasionado tantas muertes. Estos jóvenes hacen parte de los jóvenes que han sido sacrificados en los procesos de mafias ilegales que se han extendido no solo a Colombia, sino a otros países más”, manifestó.

“Las organización que manejan economías ilegales han logrado extenderse de tal manera que hoy son más eficaces que los mismos estados, porque estos necesitan, para poder contrarrestar esa influencia, articular sus mecanismos de defensa y represión para que puedan controlar estas organizaciones”, alertó

