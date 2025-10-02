Manifestaciones en el norte de Bogotá terminaron de nuevo en vandalismo

Bogotá

Este miércoles, 1 de octubre, un grupo de personas en apoyo a Palestina y en rechazo al “secuestro en aguas internacionales” de las ciudadanas colombianas Luna Barreto y Manuela Bedoya, se manifestaron frente a la sede de la ANDI en Bogotá.

Durante varias horas, funcionarios de la Secretaría de Gobierno manejaron el protocolo para la atención de las protestas pacíficas, sin embargo, las etapas de diálogo se acabaron cuando algunos manifestantes empezaron a lanzar ladrillos a la sede de la ANDI.

#NoticiaW | Secretaría de Gobierno de Bogotá (@GobiernoBTA) informa que en la manifestación a la altura de la sede de la ANDI, un grupo de personas empieza a lanzar ladrillos, y la mayoría de la marcha se retira.



A la hora se suspende etapa de diálogo. — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 2, 2025

Minutos después, varios manifestantes intentaron atacar el hotel W Marriot y, posteriormente, ante la presencia de funcionarios del Distrito, rompieron con piedras las puertas de un establecimiento en la calle 72 con 9.

NOTICIA EN DESARROLLO...