Invías reporta fallas en sistemas de información tras ciberataque

Luego del ciberataque del que fue objeto el Instituto Nacional de Vías (Invías) el pasado 9 de diciembre, el cual afectó los servicios de internet durante días, la entidad reveló fallas en algunos sistemas de información a nivel nacional que impiden la gestión de permisos para el transporte de carga extra dimensionada.

Por otra parte, el Invías aseguró que en este momento siguen buscando las alternativas necesarias para restablecer el servicio de los permisos afectados y realizando el análisis del impacto interno y en la estimación del tiempo de recuperación.

La entidad aseguró que en sus demás servicios continúa operando con normalidad y desarrollando sus actividades habituales y que está implementando los protocolos necesarios para estos casos, con la ayuda de las autoridades.

