Invías reporta fallas en sistemas de información tras ciberataque
La entidad aseguró que los daños impiden la gestión de permisos para el transporte de carga extra dimensionada.
Luego del ciberataque del que fue objeto el Instituto Nacional de Vías (Invías) el pasado 9 de diciembre, el cual afectó los servicios de internet durante días, la entidad reveló fallas en algunos sistemas de información a nivel nacional que impiden la gestión de permisos para el transporte de carga extra dimensionada.
Lea más: Invías sufre grave ataque cibernético: lleva dos días sin internet
Por otra parte, el Invías aseguró que en este momento siguen buscando las alternativas necesarias para restablecer el servicio de los permisos afectados y realizando el análisis del impacto interno y en la estimación del tiempo de recuperación.
Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
La entidad aseguró que en sus demás servicios continúa operando con normalidad y desarrollando sus actividades habituales y que está implementando los protocolos necesarios para estos casos, con la ayuda de las autoridades.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles