Alcalde Carlos F. Galán confirmó que está garantizada la financiación del metro de Bogotá en 2026

Bogotá

Desde Estados Unidos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la aprobación de dos créditos que suman 1.060 millones de dólares entre el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para la continuidad de la obra de la primera línea del metro.

“Con estos recursos, sumados a los del Banco Europeo de Inversiones, tenemos garantizada la financiación del metro para el próximo año. Eso nos va a permitir llevar el proyecto a cerca del 90% de avance. Sigue avanzando y blindamos la financiación para despejar el camino del proyecto que está esperando Bogotá hace 80 años”, dijo Galán.

Según lo informó el alcalde, con corte al 30 de noviembre de 2025, este megaproyecto presenta un avance del 68,64 %.

Así mismo, se han instalado 2.438 metros de rieles (doble línea férrea) sobre el viaducto y 11.305 metros de un total de 17.370 m. en el patio taller. Cada riel tiene una longitud de 25 metros y pesa aproximadamente 1.350 kg.

Se está empleando tecnología similar a la usada en proyectos gigantescos como el tren de alta velocidad Beijing–Shanghai (1.318 km, 350 km/h), y otras como la Línea 3 de Xiam y el ferrocarril de la costa este de Malasia.