Según MinEnergía, el Banco Mundial reafirmó su interés en acompañar la transición energética

Desde Chile, el Ministerio de Minas y Energía aseguró que tras una reunión durante este viernes, 3 de octubre, con la alta dirección del Banco Mundial, la cual fue liderada por Guangzhe Chen, vicepresidente de Infraestructura de la entidad financiera, la misma reafirmó “su interés en acompañar a Colombia en el desarrollo de proyectos energéticos clave para la transición energética justa y sostenible”.

Entre los temas que se abordaron en el encuentro, estuvieron:

La hoja de ruta para la energía eólica costa afuera.

El fortalecimiento de la infraestructura portuaria y de transmisión.

El potencial de nuevas tecnologías, como la energía nuclear, para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico durante la descarbonización.

Ante el escenario, Gabriela Riaño, jefa de Cooperación del Ministerio de Minas y Energía, señaló:

“La cooperación internacional es fundamental para acelerar la transformación energética del país. Con el apoyo del Banco Mundial podremos impulsar proyectos que combinan innovación, sostenibilidad y desarrollo económico, potenciando el talento y las capacidades locales”.

Finalmente, la cartera minero-energética explicó que se busca con este tipo de encuentros atraer inversiones privadas y obtener transferencia tecnológica en sectores clave como la energía eólica marina, la solar y la eólica terrestre.