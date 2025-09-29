MinEnergía y embajador de la Unión Europea se reunieron en Colombia por la transición energética

El Ministerio de Minas y Energía confirmó que el titular de la cartera, Edwin Palma, este lunes, 29 de septiembre, se reunió con el embajador de la Unión Europea en Colombia Francois Roudé; el tema principal del encuentro fue la transición energética y la consolidación de una agenda conjunta que permita avanzar en la misma.

Según el MinEnergía, el embajador Roudé manifestó su interés y el de la Unión Europea, junto con su banca de desarrollo para apoyar los esfuerzos que hace Colombia para acelerar la modernización del sector energético, resaltando proyectos como: el Plan 6GW Plus, la interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá, la creación de estándares conjuntos de certificación de hidrógeno.

Por otro lado, en la reunión se resaltó la importancia que tendrá el desarrollo de la agenda de la próxima cumbre CELAC – Unión Europea, la cual se realizará en Santa Marta en noviembre del presente año.

Por su parte el ministro Palma, expuso los avances que ha tenido el Gobierno Petro en la implementación de medidas regulatorias para habilitar licencias abreviadas para proyectos solares y eólicos; también, el desarrollo de una estructura regulatoria para el almacenamiento de energía en baterías, entre otros.

Finalmente, se dejó claro que los resultados del encuentro serán presentados ante los países miembros de la Unión Europea.