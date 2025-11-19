El nuevo tren bala más rápido del mundo alcanza los 400 km/h ¿En dónde se encuentra?: Superó a Japón

Tendencias

El tren más rápido del mundo pertenece al país con la red férrea más grande del mundo. Conozca los detalles aquí.

Trenes CR450AF y CR450BF. Foto: Future Publishing via Getty Images. / CFOTO

En la actualidad, la conectividad de diferentes países depende casi en su totalidad de la industria aérea, por lo que los vuelos comerciales de larga distancia muestran un avance enorme en la ingeniería.

Es por eso que cada vez es más común ver rutas que atraviesan océanos y continentes. La planificación de estos vuelos es un proceso de una exactitud perfecta. Son muchos los detalles a tener en cuenta, desde la cantidad de combustible hasta la asignación de la tripulación y los pilotos, con el fin de asegurar la seguridad y en muchas ocasiones la comodidad de los pasajeros.

Sin embargo, los altos costos de este método de transporte y el uso de combustibles fósiles en las aeronaves, en muchas ocasiones son un detractor de esta manera de moverse dentro o fuera de un país.

Con este panorama, son numerosas las naciones que optan por crear o fortalecer su estructura ferroviaria.

Un ejemplo de lo anterior es el sistema férreo de España, de acuerdo con la reconocida revista científica National Geographic, la red de trenes del país ibérico es una de las más desarrolladas del mundo. España cuenta con 15.562 kilómetros de red férrea, donde además hay 4.000 kilómetros que son de alta velocidad.

Estas cifras hacen que España tenga la segunda red de trenes más grande del mundo, solamente por detrás de China.

El tren más rápido del mundo

Es precisamente en China donde se desarrolló el tren más rápido jamás construido, de acuerdo con la agencia de noticias china Xinhua, el gigante asiático ya comenzó las pruebas previas al funcionamiento de los CR450.

Asimismo, menciona que los trenes de la serie CR450 fueron diseñados para alcanzar una velocidad máxima de 450 Km/h.

Con esto, China alcanzó un hito histórico y se consolida como el tren más rápido del mundo, superando a los trenes japoneses Shinkansen, los cuales alcanzan una velocidad máxima de 350 km/h.

Así se ve por dentro el tren más rápido del mundo:

