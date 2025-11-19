Colombia fue aceptado como miembro del Banco Asiático de Inversión en China

El Ministerio de Hacienda anunció que Colombia fue aceptado como el miembro 111 del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura (AIIB).

Solo “se está a la espera de que se surta el trámite formal luego de que el órgano respectivo votara de manera positiva la adhesión”, señaló la cartera de Hacienda.

Así las cosas, ahora inicia el proceso interno en Colombia: la decisión del AIIB debe ser revisada y aprobada por el Congreso de la República, conforme a los procedimientos institucionales y constitucionales establecidos.

Para esta entidad, este es un paso clave para ampliar las oportunidades de financiamiento sostenible y fortalecer la cooperación internacional del país.

“Seguimos trabajando con rigor técnico, transparencia y responsabilidad para abrir nuevas puertas de desarrollo para el país”, aseveró el Ministerio de Hacienda.

Y es el que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, sostuvo este miércoles un encuentro con representantes de esta entidad financiera.

“La conversación se centró en el intercambio de información técnica sobre las prioridades de infraestructura sostenible del país y en conocer las herramientas financieras que ofrece esta entidad multilateral”, señaló el Ministerio de Hacienda.

El jefe de la cartera de Hacienda agregó que Colombia continúa explorando espacios de diálogo con entidades multilaterales que comparten nuestra visión de sostenibilidad y desarrollo.