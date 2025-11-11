Colombia fortalece relaciones con China siendo invitado de honor en la CIIE 2025

Colombia

No es un secreto que, en la actualidad, China es el tercer socio comercial más importante que tiene Colombia, siendo esta nación oriental la principal puerta de entrada de nuestro país a Asia con el fin de diversificar su oferta exportadora.

Colombia, país invitado de honor

Así, el hecho de que Colombia sea el país de honor invitado a la CIIE 2025 (China International Import Expo (CIIE), una de las ferias comerciales más importantes a nivel mundial, representa para la Nación una oportunidad histórica de fortalecer las relaciones con el territorio dirigido por el jefe de Estado, Xi Jinping.

Este evento se llevó a cabo desde el 5 de noviembre, hasta el 10 del mismo mes y, más allá de la oportunidad comercial, también significó para Colombia un avance diplomático en las relaciones bilaterales con la República de China.

Adicionalmente, el hecho de que Colombia haga parte de la CIIE 2025 consolida a Colombia como un socio estratégico para el mercado asiático.

Cabe recordar que nuestro país, en 2024, exportó a China USD 2.377 millones, de los cuales USD 463,1 millones correspondieron a exportaciones no minero-energéticas, con un crecimiento del 5,2 %.

El pabellón nacional en el evento

Por otro lado, durante todo el evento y Colombia al ser el país invitado de honor tuvo su propio stand en donde se realzó la marca país: ‘Colombia, el país de la belleza’.

El pabellón nacional, que tuvo 252 metros cuadrados, incluyó espacios de negocios, degustaciones, muestras culturales y experiencias sensoriales para promover sectores como agroindustria, alimentos procesados, moda, diseño, químicos y turismo.

Así mismo, se tuvo la participación de 29 empresas nacionales y entidades colombianas, las cuales tuvieron un amplio campo de exposición comercial y diplomática.

Y es que, como dato no menor, se debe resaltar que, a mayo de 2025, 131 empresas colombianas han exportado a China más de USD 10.000, demostrando un creciente interés empresarial por ese mercado. Lo que resalta también la relación con ese país oriental.

Pronunciamiento de ProColombia

Carmen Caballero, la presidenta de ProColombia, aseguró que “ser el país invitado de honor en la CIIE 2025 es una muestra de la confianza y del reconocimiento que China tiene hacia Colombia”.

En esa línea, enfatizó en la gran oportunidad que tiene el país en aspectos como la economía.

“Es una oportunidad para mostrarle al mundo la capacidad productiva, creativa y sostenible de nuestro país, y para consolidar la presencia de nuestras empresas en un mercado clave para la diversificación exportadora”, aseveró.

Finalmente, toda esta labor tanto diplomática como comercial, hace que Colombia reafirme todas sus relaciones económicas con el continente asiático, alineándose así con la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda (una de las banderas objetivo del Gobierno Nacional), que podría facilitar mayores niveles de conectividad, financiamiento y cooperación logística.