Colombia no descarta otorgar asilo a Maduro pese a que no hay una solicitud formal, dice canciller

La canciller Rosa Villavicencio recordó que Colombia actúa con estricta sujeción a los instrumentos internacionales en materia de asilo y refugio.

Colombia y Nicolás Maduro.



Tras la polémica generada por versiones sobre un eventual asilo para Nicolás Maduro en Colombia, la canciller Rosa Villavicencio aclaró que no existe ninguna solicitud formal de protección internacional presentada por el mandatario venezolano o por personas de su entorno.

Villavicencio recordó que Colombia actúa con estricta sujeción a los instrumentos internacionales en materia de asilo y refugio, y que cualquier petición debe ser tramitada conforme a los procedimientos técnicos y jurídicos vigentes.

Colombia es respetuosa de todos los instrumentos internacionales en materia de asilo y de refugio; por consiguiente, cualquier solicitud de asilo o de protección internacional que nos haga una persona de cualquier país, no tenemos más destino que valorarla”, afirmó.

La canciller señaló que, pese a las especulaciones difundidas, “al momento no hemos recibido ninguna solicitud que debamos valorar respecto al asunto que se hablaba ayer en las noticias”.

Villavicencio también reveló que actualmente el país procesa 33.000 solicitudes de refugio de ciudadanos de distintas nacionalidades, las cuales se estudian desde la Dirección de Asuntos Consulares y Migratorios.

“Muchas se conceden o se niegan en función de los requisitos, de las causas y de todos los aspectos técnicos y jurídicos que comporta valorar una solicitud”, explicó.

Reiteró que cualquier determinación solo puede adoptarse cuando exista una petición formal: “Al momento no hay ninguna presentación, ninguna solicitud de protección internacional”, concluyó.

