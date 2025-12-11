Nicolás Maduro pidió a Colombia refundar “la Gran Colombia”

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, pidió este martes, 10 de diciembre, a Colombia que se una con ese país para refundar la “Gran Colombia” y hacer “la verdadera revolución bolivariana”.

“Se acercan tiempos de unión gran colombiana, de unión bolivariana, lo sé, lo presiento en mi corazón que los tiempos que vienen, los tiempos que se acercan, los tiempos que se anuncian, son tiempos para la unión para hacer la verdadera revolución bolivariana, para la unión para la emancipación de toda Suramérica”, dijo Maduro durante una marcha oficialista en el centro de Caracas.

“Nuestro pueblo en perfecta unión popular, militar, policial, está listo para refundar desde nuestras tierras la gran unión bolivariana y gran colombiana de tiempos eternos, de siglos eternos”, insistió el mandatario venezolano en este pedido que nones primera vez que hace.

Más temprano, su vicepresidenta Delcy Rodríguez también pidió la unión entre Venezuela Colombia, Brasil y México en medio de las tensiones con Estados Unidos.

Arremetió contra José Raúl Mulino, presidente de Panamá

Maduro además arremetió contra el presidente de Panamá, José Raúl Mulino a quien llamó “ridículo”.

La W pudo consultarle a Nicolás Maduro sobre la mediación de Panamá en la crisis entre Estados Unidos y Venezuela, a lo que el mandatario venezolano respondió que “fue a hacer el ridículo Oslo. Que se vaya a gobernar”.

