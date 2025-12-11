Colombia cuestionó el Nobel a María Corina Machado: “un premio a alguien que incita a la agresión”

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, cuestionó públicamente la decisión del Comité Noruego de conceder el Premio Nobel de Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Según la ministra, la postura del Gobierno colombiano fue coherente con la ausencia de su representación diplomática en la ceremonia.

“Nosotros, ante el organismo que concede el premio, pues no hemos estado de acuerdo, pero pues ellos tienen su autonomía”, afirmó Villavicencio.

La canciller añadió: “en nuestro país y muchas otras representaciones diplomáticas no asistieron a la entrega de ese premio”.

Villavicencio sostuvo que otorgar un reconocimiento de paz a una figura que, según ella, promueve confrontación, resulta contradictorio.

“Creo que es de sentido común que un premio de la paz a alguien que incita a la agresión, pues no hay palabras”, sostuvo.

María Corina Machado dijo que recibió ayuda de EE.UU. para salir de Venezuela

Este jueves, 11 de diciembre, la líder de la oposición y premio Nobel de La Paz, María Corina Machado, ofreció una rueda de prensa desde Oslo en la que respondió a varias interrogantes.

Lo primero que dijo es que no dará detalles de cómo salió de Venezuela, pero sí reconoció que recibió apoyo de Estados Unidos para llegar a Oslo.

Aunque dijo estar consciente del peligro que implicó salir y también el regresar, aseguró que volverá a Venezuela “en el momento oportuno, cuando complete las tareas que tengo que hacer y se den las condiciones adecuadas” y aclaró que su regreso no depende de si Nicolás Maduro está o no en el poder.

Aprovechó para agradecer a todas las personas que la ayudaron para salir de Venezuela, donde estuvo 11 meses en clandestinidad. Además, sobre Machado pesaba una prohibición de salida del país desde hace 10 años.

“Tenía que pensar dónde soy más útil (…) hoy tenía que estar aquí (Noruega). No fue fácil”, expresó Machado.

