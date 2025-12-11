🔴 EN VIVO | María Corina Machado habla en rueda de prensa desde Noruega

María Corina Machado lleva a cabo una segunda conferencia de prensa en Oslo, organizada por el comité del Nobel.

Siga la conferencia de prensa EN VIVO aquí:

¿Qué ha dicho María Corina Machado en su paso por Oslo?

Machado no quiso dar detalles de su viaje, aunque agradeció su ayuda “a todos los hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que hoy esté aquí” y dijo que “fue una experiencia, pero mereció la pena”.

Machado se mostró emocionada al hablar del reencuentro con su familia, y aseguró que no pudo dormir la pasada noche “repasando el instante en el que volví a ver a mis hijos”.

“Durante semanas he estado pensando en esa posibilidad, a cuál de ellos abrazaría primero o si abrazaría a los tres a la vez. Fue uno de los momentos más espirituales de mi vida”, señaló Machado.

La opositora venezolana no cree que el Gobierno supiera dónde se ha escondido en los 16 meses que lleva en la clandestinidad, “porque si no ciertamente habrían hecho todo para impedir que viniera aquí”, y afirmó que si Nicolás Maduro sigue en el poder cuando ella regrese a su país, volverá a entrar a Venezuela sin que las autoridades la detecten ni sepan luego donde encontrarla.

“Tenemos maneras de hacerlo y nos ocupamos de ello”, de evitar revelar cualquier rastro, aseguró.

Antes de reunirse con Støre, Machado visitó el Parlamento noruego (Storting), donde afirmó que el mundo apoya a la oposición venezolana y que espera regresar pronto a su país para compartir el Nobel con sus compatriotas.

Escuche W Radio en vivo aquí: