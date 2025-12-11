Video | Así fue el saludo de María Corina Machado desde el balcón del Grand Hotel, en Oslo

Este miércoles 10 de diciembre, la líder opositora venezolana María Corina Machado salió al balcón del Grand Hotel de Oslo tras llegar a la capital noruega.

Desde allí, la activista saludó a sus seguidores y cantó el himno de su país con la mano en el pecho.

Cabe señalar que esta es la primera aparición pública de Machado desde enero de este año.

Noticia en desarrollo...

Así registró el público el saludo de María Corina Machado:

