Video | Así fue el saludo de María Corina Machado desde el balcón del Grand Hotel, en Oslo
Esta es la primera aparición pública de María Corina Machado desde enero de este año.
Este miércoles 10 de diciembre, la líder opositora venezolana María Corina Machado salió al balcón del Grand Hotel de Oslo tras llegar a la capital noruega.
Desde allí, la activista saludó a sus seguidores y cantó el himno de su país con la mano en el pecho.
Cabe señalar que esta es la primera aparición pública de Machado desde enero de este año.
Noticia en desarrollo...
Así registró el público el saludo de María Corina Machado:
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles