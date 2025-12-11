Internacional

María Corina Machado dijo que recibió ayuda de EE.UU. para salir de Venezuela

“Sí, recibimos ayuda del gobierno de Estados Unidos”, dijo Machado al responder a una pregunta de la AFP.

Maria Corina Machado. Foto: EFE/Getty Images.

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado dijo este jueves en Oslo que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela, donde vive en clandestinidad desde agosto de 2024, para viajar a Oslo a recibir el premio Nobel de la Paz.

“Sí, recibimos ayuda del gobierno de Estados Unidos”, dijo Machado al responder a una pregunta de la AFP en una conferencia de prensa con el Instituto Nobel en Oslo, donde llegó la madrugada del jueves.

