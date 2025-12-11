María Corina Machado dijo que recibió ayuda de EE.UU. para salir de Venezuela

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado dijo este jueves en Oslo que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela, donde vive en clandestinidad desde agosto de 2024, para viajar a Oslo a recibir el premio Nobel de la Paz.

“Sí, recibimos ayuda del gobierno de Estados Unidos”, dijo Machado al responder a una pregunta de la AFP en una conferencia de prensa con el Instituto Nobel en Oslo, donde llegó la madrugada del jueves.

#NoticiaW | La líder opositora María Corina Machado reconoce que “sí" recibió "apoyo de EE.UU.” para su salida.



Señaló que no puede dar detalles de cómo salió de Venezuela. “Para el régimen (de Maduro) fue difícil detenerme”.



Siga en VIVO la conferencia de prensa aquí →… — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 11, 2025

