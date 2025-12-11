Policía capturó a ‘Los Yoker’, dedicados al robo de bancos mediante taquillazo en Bogotá

Bogotá

Luego de ocho meses de investigación, hombres de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la desarticulación de la banda los ‘Yoker’ dedicados al robo de entidades financieras en la capital del país.

De acuerdo a las investigaciones se pudo establecer que estas personas tenían roles específicos dentro de este grupo delincuencial, para la comisión de estos hechos delictivos, como instalador, transportador, controlador y campanero.

Luego realizaban labores de vigilancia y reconocimiento, para identificar horarios y medidas de seguridad de estos bancos, para posteriormente ingresar y, mediante el uso de armas de fuego, intimidar a los usuarios y trabajadores para robar el dinero de las cajas.

Luego de cometer estos robos, escapaban en taxis y carros de alta gama, por unas rutas ya establecidas para evitar ser capturados.

A estos delincuentes se les atribuyen al menos 17 robos a entidades bancarias en las localidades de Kennedy, Usaquén, Mártires, Puente Aranda, San Cristóbal, Tunjuelito, Barrios Unidos, Rafael Uribe y Engativá.

Con estas acciones operativas se afectaron las rentas criminales que efectuaron en los robos cometidos a estas entidades bancarias en una suma cercana a los 145 millones de pesos.

Finalmente, estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los hechos que se les atribuyen.