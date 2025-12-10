Nueva alerta en la Alcaldía de Bogotá por llegada de indígenas Emberá al Parque Nacional

Bogotá

El secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva Moyano, alertó sobre la posible llegada de la comunidad indígena Emberá al Parque Nacional con ánimos de asentarse de nuevo en este lugar.

“Esta mañana un grupo de la comunidad Emberá establecida en la UPI La Floridad salió presuntamente en dirección al Parque Nacional. Son al menos 41 adultos y 33 menores. (…) Desde la Alcaldía insistimos en que el espacio público no es un lugar adecuado para establecerse de manera permanente e implica unos riesgos enormes para los menores”, dijo Silva.

En ese mismo sentido, Silva pidió al Gobierno que cumpla con sus compromisos y atienda a los niños de esta comunidad.

“Desde la Alcaldía de @Bogota le pedimos al @ICBFColombia que proteja a los menores de la comunidad Emberá y actúe frente a una posible vulneración de derechos y sobre todo que evite su instrumentalización”, agregó.

Por último, el alto funcionario confirmó que frente a estas personas no hay acciones o compromisos pendientes por parte de la Alcaldía

“Este grupo llegó a la UPI La Florida después del retorno realizado en septiembre y no llegaron por nuevos hechos victimizantes, por lo tanto no son sujetos de ayuda humanitaria”, concluyó.

