Distrito pide a Gobierno cumplir compromisos pactados con Emberá que regresaron a sus territorios

Tras diálogos con voceros de la comunidad indígena Emberá que se encuentra en Bogotá, el Distrito ha identificado que varios indígenas quieren de nuevo asentarse en la capital del país.

En ese sentido, Bogotá hizo un llamado a que el Gobierno cumpla a cabalidad con los compromisos adquiridos en retornos anteriores.

“La garantía y acceso a derechos no debería depender de manifestaciones públicas de la población, sino ser atendidos de manera oportuna”, aseguraron desde la Consejería de Paz del Distrito.

Entretanto, desde la Consejería aclararon que, “Bogotá no solo ha cumplido a cabalidad los compromisos adquiridos -pues a la fecha se han efectuado cinco de los siete giros comprometidos para las 156 familias que retornaron-, sino también, se han llevado a cabo cinco visitas a territorio para hacerle seguimiento a los compromisos y sostener un diálogo con la comunidad”.

Finalmente, le hicieron un llamado a la Unidad para las Víctimas para que avance en las solicitudes de reubicación de la población ubicada en lugares especiales de alojamiento en la ciudad.