Alerta por posible explotación infantil en la Zona T de Bogotá: Distrito radicó denuncia

Bogotá

En el sector de la Zona T una de las zonas más comerciales, exclusivas y concurridas en el norte de Bogotá, las autoridades han identificado patrones recurrentes que sugieren la instrumentalización de menores de edad y adolescentes para mendicidad y, presuntamente, explotación sexual comercial.

La situación ha sido alertada por ciudadanos, comerciantes y personal de vigilancia que señalan la presencia de redes organizadas, con actores pese a las intervenciones policiales siguen actuando en el lugar.

Una de las figuras centrales en este delito es un hombre identificado como alias ‘El Gordo’, a quien se le atribuye presuntamente “la distribución de niñas, niños y adolescentes para mendicidad, con la particularidad de que los niños cambian frecuentemente”.

Las autoridades también han identificado una pareja que casi diariamente cambian de bebés para poder pedir dinero.

Ante la situación la Administración Distrital ha tomado cartas en el asunto y por eso hizo la denuncia en la Fiscalía General de la Nación con documentos, fotos y material que muestra la trazabilidad de los presuntos delitos en esta zona de Bogotá.