Gobierno autorizó incremento de 100 pesos en precio de los combustibles

Qué pasa si se mezcla gasolina extra y corriente

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) autorizó un incremento de 100 pesos en el precio del galón de la gasolina y del ACPM, un promedio que aplicará en todo el territorio nacional.

De esta manera, el precio de referencia para Bogotá será de $16.393 en el valor de la gasolina y de $11.076 para el ACPM. En Medellín, será de $16.316 gasolina y $11.098 en ACPM.

En promedio el galón de gasolina en las principales 13 ciudades del territorio nacional será de $15.968, mientras que el promedio del ACPM de $10.785.

“La presente publicación se efectúa considerando el valor del ingreso al productor o importador de la Gasolina Motor Corriente, el del ACPM-Diésel y el de los biocombustibles destinados a la mezcla con combustibles fósiles, fijados por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía”, señaló la CREG.

