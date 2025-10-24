Gobierno autorizó incremento de 100 pesos en precio de los combustibles
A partir de este 24 de octubre, el galón de gasolina y del diésel subirán en el promedio nacional por disposición de la CREG.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) autorizó un incremento de 100 pesos en el precio del galón de la gasolina y del ACPM, un promedio que aplicará en todo el territorio nacional.
De esta manera, el precio de referencia para Bogotá será de $16.393 en el valor de la gasolina y de $11.076 para el ACPM. En Medellín, será de $16.316 gasolina y $11.098 en ACPM.
En promedio el galón de gasolina en las principales 13 ciudades del territorio nacional será de $15.968, mientras que el promedio del ACPM de $10.785.
“La presente publicación se efectúa considerando el valor del ingreso al productor o importador de la Gasolina Motor Corriente, el del ACPM-Diésel y el de los biocombustibles destinados a la mezcla con combustibles fósiles, fijados por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía”, señaló la CREG.
