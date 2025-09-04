¿Es verdad que los pobres no usan casi gasolina? Experto respondió
Días atrás, el presidente, Gustavo Petro, aseguró que “el pobre no usa casi gasolina”.
¿Es verdad que los pobres no usan casi gasolina? Experto respondió
02:11
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Imagen de referencia. Getty Images.
Este miércoles, 3 de septiembre, en los micrófonos de W Sin Carreta, estuvo el economista Camilo Herrera, quien brindo algunas cifras sobre el tema de la gasolina.
De acuerdo con Herrera, “los datos muestran una historia diferente a lo que afirma el presidente”, puesto que alrededor del 15% de los hogares de Colombia tiene un automóvil. Sin embargo, más del 60% de los carros que están en Colombia, pertenecen a familias de ingresos bajos o medios.
Asimismo, afirmó que los carros antiguos tienen un consumo de combustible más alto que los nuevos.
Escuche la entrevista completa:
¿Es verdad que los pobres no usan casi gasolina? Experto respondió
02:11
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles