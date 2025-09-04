¿Es verdad que los pobres no usan casi gasolina? Experto respondió

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este miércoles, 3 de septiembre, en los micrófonos de W Sin Carreta, estuvo el economista Camilo Herrera, quien brindo algunas cifras sobre el tema de la gasolina.

De acuerdo con Herrera, “los datos muestran una historia diferente a lo que afirma el presidente”, puesto que alrededor del 15% de los hogares de Colombia tiene un automóvil. Sin embargo, más del 60% de los carros que están en Colombia, pertenecen a familias de ingresos bajos o medios.

Asimismo, afirmó que los carros antiguos tienen un consumo de combustible más alto que los nuevos.

Escuche la entrevista completa: