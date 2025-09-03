El pobre no usa casi gasolina, el que más usa es el de las 4 puertas: Petro sobre reforma tributaria

Tras presentarse una nueva reforma tributaria por parte del Gobierno Nacional, el presidente de la República, Gustavo Petro, durante una alocución presidencial en la noche de este martes, 2 de septiembre, se refirió al proyecto que espera sea aprobado y discutido en el Congreso de la República.

El presidente enfatizó en que el proyecto va dirigido a quienes se llevan “la plata a paraísos fiscales, no al pobre trabajador. La secretaria de un banquero paga más impuestos que el banquero y eso no puede ser así, por eso la reforma tributaria que pueden decir que ni la aprueban y meterán a Colombia en el abismo, pues no lo hacen porque no quieren ponerle impuestos a los ricos”.

Petro explicó que, “cuando decimos que impuestos a los vehículos de alto cilindraje le ponemos impuesto a la gasolina, pero el pobre no usa casi gasolina, el que más usa es el de las 4 puertas, le ponemos impuesto a la renta de la banca porque la utilidad de los banqueros es el producto del trabajo de los demás colombianos”.

Horas antes de la alocución presidencial a través de su cuenta en X Petro dijo es falso que se vaya a poner impuestos a la mayoría de los colombianos, “cuando en su mayor parte serán impuestos a los ricos, que no pagan impuestos en Colombia, viven ‘deliciosísimo’ y de gorra”.

Por eso, advirtió al Congreso que si hunde la reforma que pone impuestos a los “riquísimos, no quedará más recurso que la gasolina para devolver el subsidio por 70 billones, que es la verdadera causa del déficit, producido por Duque y Ocampo”.

Añadió: “Cosa que complicó la Corte Constitucional por odio y algo de codicia, al hundir la mitad de la primera reforma tributaria, salvando precisamente a los ricos más ricos y salvando los hidrocarburos que producen la muerte de la humanidad, volvieron nada las regalías para salvarle las superganancias a dueños del petróleo y carbón de exportación, y también ayudó el congreso en manos de la oposición para ahogar financieramente los programas del cambio, cosa que aún no han logrado y creo, que no lograrán”.