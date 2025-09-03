Actualidad

Presidente Petro aseguró que el expresidente Iván Duque “ayuda a genocidas”

Días atrás, el expresidente, Iván Duque, mencionó que “Tenemos, lamentablemente, un Gobierno que apoya a Hamás y se asocia con el antisemitismo”.

Gustavo Petro. Foto: Presidencia. / Ovidio Gonzalez S

Luego de que en diálogo con la W, el expresidente Iván Duque dijera que Colombia necesita un nuevo gobierno “que tenga sentido de respeto por las relaciones internacionales y por Israel” y acusará al presidente Petro de apoyar a Hamás, el mandatario respondió a través de su cuenta en la red social X.

Petro fue enfático en decir que el expresidente Iván Duque “ayuda a genocidas. Por eso, escribió a través de su cuenta de X que: “exigir que dejen de matar niños con bombas a Netanyahu, no es apoyar a Hamás. Lo mismo, pasa cuando se confunden los jóvenes que protestan, con los terroristas. Hay que ser como bruto para pensar así”.

En diálogo con la W luego de su encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el expresidente Iván Duque dijo:

“Tenemos, lamentablemente, un Gobierno que apoya a Hamás y se asocia con el antisemitismo. Desde que ese tipo de cosas existía, no puede haber una relación confiable. Necesitamos rápidamente que llegue a Colombia un nuevo gobierno que tenga sentido de respeto por las relaciones internacionales y por Israel”.

Además de su encuentro con Netanyahu, el exmandatario comentó que su presencia se dio para “estrechar los lazos entre la Fundación Innovación para el Desarrollo y esta organización, que es un ejemplo de humanismo y transformación social”.

