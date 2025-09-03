Presidente Petro aseguró que el expresidente Iván Duque “ayuda a genocidas”
Días atrás, el expresidente, Iván Duque, mencionó que “Tenemos, lamentablemente, un Gobierno que apoya a Hamás y se asocia con el antisemitismo”.
Luego de que en diálogo con la W, el expresidente Iván Duque dijera que Colombia necesita un nuevo gobierno “que tenga sentido de respeto por las relaciones internacionales y por Israel” y acusará al presidente Petro de apoyar a Hamás, el mandatario respondió a través de su cuenta en la red social X.
Petro fue enfático en decir que el expresidente Iván Duque “ayuda a genocidas”. Por eso, escribió a través de su cuenta de X que: “exigir que dejen de matar niños con bombas a Netanyahu, no es apoyar a Hamás. Lo mismo, pasa cuando se confunden los jóvenes que protestan, con los terroristas. Hay que ser como bruto para pensar así”.
En diálogo con la W luego de su encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el expresidente Iván Duque dijo:
“Tenemos, lamentablemente, un Gobierno que apoya a Hamás y se asocia con el antisemitismo. Desde que ese tipo de cosas existía, no puede haber una relación confiable. Necesitamos rápidamente que llegue a Colombia un nuevo gobierno que tenga sentido de respeto por las relaciones internacionales y por Israel”.
Además de su encuentro con Netanyahu, el exmandatario comentó que su presencia se dio para “estrechar los lazos entre la Fundación Innovación para el Desarrollo y esta organización, que es un ejemplo de humanismo y transformación social”.