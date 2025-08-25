Expresidente Iván Duque se reunió con Benjamín Netanyahu: Esto hablaron
Duque aseguró que hablaron sobre “cómo fortalecer la agenda de innovación social entre emprendedores de Israel y Colombia”.
El expresidente Iván Duque anunció este 25 de agosto que se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Esto, en medio de una visita que hizo a ese país. Ambos intercambiaron libros de su autoría.
Así lo compartió a través de sus redes sociales, en donde también publicó un mensaje en alusión a las buenas relaciones que ha mantenido en el pasado Colombia con Israel, en materia de cooperación y otros.
“Siempre es un honor visitar el Estado de Israel y dialogar con un cercano amigo y aliado del pueblo colombiano, el primer ministro Benjamin Netanyahu, de inversión y comercio entre 2018 y 2022”, dijo, y publicó un par de fotos.
Además, Duque estuvo acompañado por empresarios colombianos y en las imágenes se le ve junto a Gabriel Gilinski y el equipo de la Fundación I+D. Aseguró que hablaron sobre proyectos de emprendimiento y cooperación tecnológica.
“Con el empresario Gabriel Gilinski y el equipo de la Fundación I+D , conversamos sobre cómo fortalecer la agenda de innovación social entre emprendedores de Israel y Colombia”, dijo en su cuenta de X.