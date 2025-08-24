Netanyahu torpedeó cualquier acuerdo, dice Hamás tras “confesiones” de exportavoz de EE.UU.

El grupo islamista Hamás acusó este domingo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de exigir “nuevas condiciones” siempre que ambas partes se han acercado a la firma de un alto el fuego; como señalan las declaraciones del ex portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Matthew Miller, en una entrevista con el Canal 13 israelí.

“Las confesiones israelíes y estadounidenses confirman que Netanyahu es el verdadero obstruccionista de los acuerdos de intercambio y los ceses del fuego”, dijo hoy Hamás en un comunicado oficial.

“Las confesiones de (...) Miller confirman que Netanyahu estaba dando largas y mintiendo, imponiendo nuevas condiciones cada vez que nos acercábamos a un acuerdo”, añade el texto sobre quien fuera el principal rostro, en el gobierno del expresidente, Joe Biden, a la hora de responder ante la prensa preguntas sobre Gaza.

Además, Miller aseguró que el ex secretario de Estado, Antony Blinken, llegó incluso a advertir a Nentayahu, a principios de la ofensiva, de que sin un plan para el “día de después” y la creciente inestabilidad, Israel se vería atrapado en una guerra que duraría “años y décadas”.

Según Miller, Netanyahu respondió: “tiene razón. Vamos a seguir librando esta guerra durante décadas. Así ha sido y así es cómo será”.

Netanyahu no ha hecho ningún comentario oficial al respecto.

En su comunicado, Hamás insistió en que un acuerdo de alto el fuego es la única vía para el retorno de los 50 rehenes, y dijo haber acordado un acuerdo parcial, así como expresado a Israel su disposición a un acuerdo integral, pero que “Netanyahu rechaza todas las soluciones”.

El pasado lunes, Hamás anunció que había aceptado la última propuesta de los mediadores, casi idéntica a el borrador estadounidense. Sin embargo, Netanyahu ordenó el miércoles 20 de agosto seguir negociando y “acortar” el plazo antes de invadir la ciudad de Gaza.

