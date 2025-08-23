Palestina dice que Israel socavó la “cooperación internacional” tras veto a Barcelona

Las municipalidades de Belén y Ramala denunciaron este sábado que Israel busca socavar la “cooperación internacional” con Palestina, después de que las autoridades revocaran el permiso de entrada al alcalde de Barcelona, ​​Jaume Collboni, para su visita a estas dos ciudades palestinas.

“Esta decisión arbitraria forma parte de una política sistemática destinada a aislar las ciudades palestinas de su entorno internacional e impedir el intercambio cultural y humano, en un vano intento de ocultar los crímenes cotidianos de la ocupación, especialmente la continua guerra de exterminio y hambruna impuesta en Gaza”, denunciaron los ayuntamientos en un comunicado conjunto.

Collboni, que tachó ayer el veto israelí de “acto hostil”, tendría que haber llegado el viernes a Tel Aviv (donde está el aeropuerto) para emprender una visita por Jerusalén y Cisjordania ocupadas.

Su programa incluía la firma de acuerdos de cooperación con los municipios de Belén y Ramala, visitas a la iglesia de la Natividad y al mausoleo del difunto presidente Yasser Arafat, además de reuniones con el vicepresidente del Estado de Palestina y el primer ministro palestino.

Le puede interesar: Unión Europea pidió a Israel que detenga la construcción de asentamientos

En una declaración institucional, presentada conjuntamente por los grupos socialista y de los comunes, Barcelona rompió en mayo relaciones institucionales con el actual Gobierno de Israel por los ataques contra la población palestina y exigió “el alto el fuego inmediato y permanente” y levantar el bloqueo de ayuda humanitaria.

Escuche W Radio en vivo aquí: