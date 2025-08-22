Israel declaró como propaganda de Hamás la hambruna declarada por la ONU en ciudad de Gaza

El Ministerio de Exteriores israelí negó este jueves 22 de agosto que se esté produciendo, por primera vez, una hambruna en la gobernación de Gaza, que incluye la capital, y dijo que se trata de una “campaña fraudulenta” de Hamás, pese a que esta conclusión ha sido alcanzada por grupo independiente respaldado por la ONU.

“La CIF (Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria) acaba de publicar un informe fabricado y ‘a medida’ para la campaña fraudulenta de Hamás”, dijo el ministerio en un comunicado. “Todo el documento de la CIF se basa en mentiras de Hamás blanqueadas a través de organizaciones”, añadió.

Según Israel, la CIF -que monitoriza el hambre en todo el mundo y es considerada una clasificación global aceptada- ha reducido del “30 % al 15 % solo para este informe” el umbral de los hogares en el norte de Gaza que afrontan condiciones catastróficas de hambre.

Sin embargo, tras revisar el documento, EFE comprobó que Israel miente.

Además, de acuerdo con el informe, en las próximas semanas también se alcanzará el umbral de hambruna máximo en las gobernaciones de Deir al Balah (centro) y Jan Yunis (sur); debido a que ya un 25 % y un 20 % de los hogares en estas áreas, respectivamente, han alcanzado ese rango.

“La ley de la oferta y la demanda no miente; el CIF sí. Todas las predicciones de la CIF sobre Gaza durante la guerra han resultado infundadas y completamente falsas”, continuó el ministerio.

El nivel 5 de hambruna catastrófica, según la CIF, supone que núcleos familiares sufren una “escasez extrema de alimentos o no pueden satisfacer otras necesidades básicas”, lo que termina por provocar “hambruna, muerte, indigencia y desnutrición aguda extremadamente críticas”.

