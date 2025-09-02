Va a generar un impacto en el precio interno de combustibles: advirtió COMCE sobre reforma tributaria

David Jiménez, presidente de la Confederación de distribuidores minoristas de Combustibles y Energéticos, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta para hablar sobre el punto de la reforma tributaria radicada que señala un IVA de hasta un 19% la gasolina y el diésel.

El presidente de COMCE advirtió que con esta propuesta se va a generar un impacto significativo en el precio interno de los combustibles de Colombia.

“Ese aumento no solamente tiene por objeto el generar un recaudo para el 2026 de 2.6 billones de pesos y de 7.2 billones del 2027 en adelante, sino también desestimular el consumo de combustibles fósiles y fomentar lo que llama el Gobierno, la transición y el uso de medios alternativos más amigables con el medio ambiente”, dijo.

Asimismo, cuestionó la idea del Gobierno de otros medios más amigables con el medio ambiente, señalando que los vehículos eléctricos son muy costosos y el transporte público, que no use el diésel, no existe.