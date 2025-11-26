Autoridades monitorean inmediaciones de Parque Nacional: indígenas Emberá hacen presencia en la zona

Bogotá

En la mañana de este miércoles, aproximadamente 10 indígenas entre mujeres y niños se acercaron al Parque Nacional en Bogotá para asentarse de nuevo en este lugar ante los incumplimientos del Gobierno.

Ante la presencia de los indígenas, la Secretaría de Gobierno aseguró que a través del equipo de Diálogo Social y Asuntos Étnicos realizan el abordaje y acompañamiento de la comunidad.

“Los equipos realizan enlace con el líder de la comunidad, a quien se le adelanta sensibilización frente al cuidado de los menores y las pocas garantías que existen al permanecer en el lugar. El líder manifiesta que se encuentran a la espera de respuesta institucional por parte del Gobierno Nacional, sobre las solicitudes pendientes de reubicación y restitución de tierras”, aseguraron desde la Secretaría.

Entretanto, se realiza un Puesto de Mando Unificado con diferentes entidades, entregando orientaciones a los equipos para mantener monitoreo permanente del punto y evitar la instalación de elementos como carpas u otros materiales en el área.