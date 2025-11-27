Líder de indígenas Emberá exigió $200 millones para no ocupar el Parque Nacional en Bogotá

Bogotá

La Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá informó que el vocero de la comunidad indígena Emberá, Jairo Borocuara es quien a liderado las vías de hecho para de nuevo asentarse en el Parque Nacional.

Así mismo, la entidad confirmó que pese a los canales de diálogos establecidos, “hasta el momento no se ha logrado llegar a un acuerdo con el vocero Jairo Borocuara. Al vocero se le brindó oferta de recibirle en territorio de la autoridad Emberá. Sin embargo, decidió no aceptarla y afirmó que dejaría el Parque Nacional si le entregaban $200 millones. Adicional, indicó qué, de no recibir el recurso solicitado, él y los demás integrantes no se retirarían del parque”.

Sumado a esto, la Consejería ya identificó a las personas que lidera Borocuara para que se queden en el parque.

“De 26 personas que están registradas en los listados de personas que participan en la vía de hecho, 17 son mayores de edad (16 con cédula de ciudadanía y una persona aún con tarjeta de identidad). De estos, 11 han sido identificados por la comunidad como jefes de hogar.

Le puede interesar: Autoridades monitorean inmediaciones de Parque Nacional: indígenas Emberá hacen presencia en la zona

De 17 adultos identificados, 11 han recibido medidas de Ayuda Humanitaria Inmediata, por parte de la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, entre 2021 y 2025. Además, cuatro personas recibieron medidas de alojamiento transitorio por 8 meses, en modalidad de arriendo familiar, tras el retorno adelantado desde el Parque Nacional en septiembre de 2024”, dijeron desde la Consejería.

Finalmente, la Consejería hizo un recuento de todas las ayudas que se le han brindado a la comunidad, en las cuales se les han entregado vivienda, alimentación y beneficios para que su estadía y regreso al territorio sean garantizados.