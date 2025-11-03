Líder de Emberá impide que niños indígenas vayan a estudiar: presiona al Distrito por terminar contrato

La Secretaría de Educación de Bogotá denunció que un líder de la comunidad Emberá que se encuentra en la UPI La Florida ha impedido que 13 niños indígenas puedan asistir al colegio, vulnerando su derecho fundamental a la educación.

Lea también: Distrito pide a Gobierno cumplir compromisos pactados con Emberá que regresaron a sus territorios

Según lo expuesto el impedimento se genera, luego de que la Secretaría de Educación tomara la decisión de no renovar el contrato que tenía con el dinamizador de la comunidad Emberá, tras conocerse que se estaba presentando en estado de embriaguez en la ruta escolar, situación que fue reconocida por él mismo.

“La Secretaría y la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación tienen conocimiento de que, tras la terminación de su vinculación contractual, el dinamizador ha ejercido presión sobre algunas familias, generando situaciones que han incidido negativamente en la asistencia de las niñas, los niños y los jóvenes al colegio”, denunció el Distrito.

Por último, la Secretaría de Educación reiteró que “todas las condiciones necesarias están garantizadas para que las y los estudiantes Emberá continúen su proceso educativo con normalidad, incluyendo transporte escolar, alimentación y acompañamiento pedagógico e intercultural”.