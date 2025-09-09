Distrito denunciará al vocero Emberá por impedir retorno y acceso a servicios a niños de la comunidad

La Administración Distrital denunciará al vocero de la comunidad indígena Emberá, Fernando Queragama, por impedir el acceso de algunas familias y a 60 niños a la oferta institucional que tiene el Distrito, luego de que decidieran no regresar a sus territorios.

“Llevar a las niñas y niños de su comunidad a una situación altamente vulnerable, obstruye la garantía de sus derechos y lesiona sus condiciones de vida. Actuaremos en consecuencia desde el Gobierno Distrital”, dijo Roberto Angulo, secretario de Integración Social.

Este vocero, además de no aceptar las opciones ofrecidas por las entidades del Distrito ha extorsionado a los funcionarios de la Administración, exigiendo hasta 30 millones de pesos para permitir la reubicación y el retorno de las 100 personas que están junto a él en el Parque Nacional.

Puede leer: Inició el traslado de los indígenas Emberá que están Bogotá

“Es vocero que nos reclamó un monto de dinero individual para poder avanzar en un proceso de retorno. Se lo hizo a los funcionarios del distrito y a algunos funcionarios del Ministerio Público. Vamos a denunciar por estos comportamientos extorsivos”, agregó Isabelita, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación.