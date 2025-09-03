Inicia traslado de indígenas Emberá en Bogotá: primeros en retornar serán los del Parque Nacional

Esta semana inició el proceso de alistamiento para llevar a cabo el retorno de las familias indígenas Emberá que están asentados hace un par de meses en el Parque Nacional y varios años en la UPI de La Rioja y La Florida. Según Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, el regreso a los territorios en los departamentos Risaralda y Chocó se harán por tiempos escalonados.

“El traslado ocurrirá en tres momentos: primero sale la población que está en Parque Nacional. Posteriormente, retornaremos a las familias ubicadas en La Rioja, y terminaremos con las que están en La Florida. El primer traslado será de cerca de 750 personas el lunes 8 de septiembre”, informó.

Así mismo, antes del traslado, la Administración Distrital inició los procesos en: salud, valoración del estado de animales de compañía, servicios de cedulación e identificación, y firmas de actas de voluntariedad por parte de la población.

De igual forma, el día que inicia el retorno, las entidades distritales y la Unidad para las Víctimas, institución que lidera la operación por parte del Gobierno, asistirán la entrega de lonas a las familias para empacar sus pertenencias, el cargue de enseres, y acompañarán el avance de las personas a los buses.