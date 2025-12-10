En tres meses se han robado más 180 semáforos inteligentes en Bogotá

Bogotá

En las últimas semanas se ha registrado un grave incremento de robos y vandalismo contra la infraestructura de semáforos inteligentes en Bogotá.

Según la Secretaría de Movilidad, en noviembre se reportaron 15 de estos actos en un mismo día, y entre octubre y diciembre se tienen reportadas 181. “A la fecha, y pese a los esfuerzos técnicos de recuperación, aún se encuentran 44 intersecciones fuera de servicio debido al hurto de más 287 módulos esenciales para la operación”.

Ante los hechos, se han tomado cartas en el asunto, y por eso se han logrado capturar a cinco personas que estaban vandalizando y hurtando y que se encuentran en proceso de judicialización.

Ante esta situación, la Secretaría de Movilidad diseñó e instaló nuevas medidas de protección, como enrejados y refuerzos metálicos para los gabinetes y controladores, con el fin de evitar robos recurrentes. Además, se ha destinado personal en vía para gestionar el tráfico en los puntos de mayor demanda para mitigar el impacto negativo en la movilidad por la vandalización de los semáforos.

