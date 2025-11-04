Autoridades confirmaron reducción de delitos en Barranquilla y el área metropolitana, Foto: cortesía Policía Metropolitana de Barranquilla

Las autoridades Distritales y la Policía confirmaron la reducción de hechos delictivos en Barranquilla y su área metropolitana, en el marco de la tregua entre organizaciones criminales que se pactó en el territorio.

Según la información oficial, durante el mes de octubre se evidenció una reducción del 43% en los homicidios y del 88% en los casos de extorsiones.

Asimismo, se registró una disminución en otros delitos de alto impacto como el hurto a establecimientos comerciales, con una baja del 62%.

Además de la tregua entre los grupos criminales ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, las cifras son atribuidas al aumento de operativos contra las estructuras ilegales en el territorio.

En ese sentido, se confirmó que la Policía ha adelantado seis estratégicas contra los grupos multicrimen, que dejaron 48 presuntos actores delictivos capturados.

El último balance también mostró la tendencia de los últimos cinco meses en la reducción de delitos, relacionados con los hurtos a comercios y vehículos.

Tras conocerse la información, las autoridades también anunciaron patrullajes focalizados en las zonas donde persiste la incidencia criminal y un refuerzo a los sectores con mayor presencia de estructuras dedicadas al microtráfico.

A través de su cuenta de X, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, manifestó el compromiso del Distrito con la seguridad y anunció nuevas estrategias para combatir la criminalidad.

“Estos resultados son producto del trabajo articulado con nuestra Policía, a quien pedimos no bajar la guardia y seguir en los barrios con la misma firmeza y compromiso. Seguimos enfrentando con decisión a la delincuencia, fortaleciendo cada frente de acción y brindándole a nuestra fuerza pública las herramientas y el respaldo necesarios para cumplir su misión. ¡La seguridad de los barranquilleros no se negocia, se defiende todos los días! Sabemos que el reto es grande, pero seguimos firmes: con más acciones, más patrullajes y todo nuestro compromiso para garantizar la tranquilidad de los barranquilleros”, dijo.

