¿Qué se sabe del secuestro de dos soldados en Meta? Ejército reveló detalles

El Ejército Nacional informó que el día 3 de noviembre de 2025, en desarrollo de una operación militar en la vereda Getsemaní en jurisdicción del municipio de La Macarena, departamento del Meta, fueron secuestrados dos soldados profesionales del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento Nº. 12.

Le puede interesar: MinDefensa ofrece hasta $200 millones por información sobre atentados en Cauca

Supuestamente, los hechos se presentaron después de la extracción aérea de una mujer capturada y del personal del CTI. En ese momento, se registró la concentración de aproximadamente 400 personas, quienes, según las autoridades, habrían sido objeto de constreñimiento y coacción por parte de integrantes del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Bloque Jorge Suárez Briceño.

Lea aquí: Niña de 8 años muere por bala perdida durante celebración de Halloween en Yumbo

“Este grupo de personas retuvo inicialmente a un teniente y tres soldados profesionales”, informó el Ejército, agregando que, horas después, la población liberó al oficial y a uno de los soldados, manteniendo en cautiverio a dos uniformados, “quienes fueron obligados a despojarse de su dotación y sus prendas militares y a utilizar ropa civil”.

Posteriormente, añadió el Ejército, los secuestrados “fueron trasladados por la población hacia un lugar desconocido”.

Los hechos ya fueron puestos en conocimiento del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación. Además, se adelantan todas las acciones con el fin de lograr la pronta liberación de los militares secuestrados.

Escuche W Radio en vivo: