Niña de 8 años muere por bala perdida durante celebración de Halloween en Yumbo
Un sicario disfrazado disparó contra un hombre y uno de los proyectiles terminó impactando a la menor.
La Alcaldía de Yumbo confirmó la muerte de una niña de 8 años que fue alcanzada por una bala perdida durante la noche de Halloween.
Según informó la administración municipal, el hecho ocurrió en la zona alta del barrio Bellavista cuando un sicario disfrazado, que se movilizaba en motocicleta, disparó contra un hombre que se encontraba frente a la vivienda de la menor y uno de los proyectiles terminó impactando a la niña.
“La administración municipal de Yumbo expresa el repudio y el rechazo total ante el lamentable suceso”, señaló Edgar Alexander Ruiz García, alcalde de Yumbo.
Las investigaciones correspondientes son adelantadas por la Sijín de la Policía y el CTI de la Fiscalía para determinar los responsables del ataque.