Pasajero del MÍO resultó herido por bala perdida durante un robo en Cali

Un pasajero del sistema de transporte masivo MÍO resultó herido por una bala perdida en medio de un hurto ocurrido en el centro de Cali.

En un video ciudadano quedó registrado el momento en que un hombre y una mujer, que se movilizaban en una motocicleta, le roban las pertenencias al conductor de un automóvil.

Cuando la víctima del hurto escapó acelerando el vehículo, los presuntos delincuentes dispararon y uno de los proyectiles impactó a un pasajero que viajaba en un bus del MÍO.

Aunque el herido no reviste gravedad, fue trasladado al Hospital Universitario del Valle.

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jairo García, indicó que la Alcaldía ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables.