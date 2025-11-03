MinDefensa ofrece hasta $200 millones por información sobre atentados en Cauca

En esta región se usó un vehículo cargado con explosivos, lanzamiento de cilindros y ráfagas de fusil que habrían asesinado a 2 civiles y herido a un policía.

“Este hecho demuestra el desespero cobarde de la estructura criminal ante la pérdida de control territorial y el debilitamiento de sus finanzas ilegales derivadas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, esto como resultado de la presión sostenida de nuestras Fuerzas Militares y de Policía.” Dijo Sánchez

El ministro ofreció hasta $200 millones de pesos por información que permita anticipar y evitar hechos similares.

“Mi solidaridad con las familias de las víctimas de este atroz atentado. Lamentamos la pérdida de vidas inocentes y el dolor que hoy las acompaña. No están solas: el Estado actuará con toda su capacidad para garantizar verdad, justicia y protección.”

Foto: Suministrada. Ampliar

Esto dijo el alcalde de Suárez, Cauca: