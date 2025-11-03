MinDefensa ofrece hasta $200 millones por información sobre atentados en Cauca
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó el atentado terrorista perpetrado por las disidencias de alias ‘Mordisco’ en Suárez, Cauca.
En esta región se usó un vehículo cargado con explosivos, lanzamiento de cilindros y ráfagas de fusil que habrían asesinado a 2 civiles y herido a un policía.
- Lea también: Dos personas muertas en atentado a estación de Policía en Suárez, Cauca: así lo confirmó el alcalde
“Este hecho demuestra el desespero cobarde de la estructura criminal ante la pérdida de control territorial y el debilitamiento de sus finanzas ilegales derivadas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, esto como resultado de la presión sostenida de nuestras Fuerzas Militares y de Policía.” Dijo Sánchez
El ministro ofreció hasta $200 millones de pesos por información que permita anticipar y evitar hechos similares.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
“Mi solidaridad con las familias de las víctimas de este atroz atentado. Lamentamos la pérdida de vidas inocentes y el dolor que hoy las acompaña. No están solas: el Estado actuará con toda su capacidad para garantizar verdad, justicia y protección.”