MinDefensa ofrece recompensa por alias ‘Cendales’, cabecilla del ELN: hasta 1.600 millones de pesos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, junto a la cúpula militar y de Policía, anunciaron que se aumentará el pago de recompensas por los principales cabecillas del cartel criminal del ELN que delinquen en esta región.

El alto funcionario aseguró que quienes brinden información de valor que permita la neutralización de alias ‘Cendales’ podrá tener una recompensa por hasta 1.600 millones de pesos.

Asimismo, por alias ‘Laín’ y por alias ‘Emiliano’ las autoridades dijeron que hay un ofrecimiento por hasta 640 millones de pesos.

Por alias ‘Negro Cali’, el peligroso explosivista del ELN, quien es señalado de perpetrar varias acciones terroristas en contra de la población civil, la fuerza pública, así como en contra de la infraestructura crítica de la región, se pagarían hasta 100 millones de pesos.

Dijo además que las operaciones militares en contra de ese grupo armado organizado se aumentarán y se fortalecerán por tierra, río y aire.

De otro lado, el alto funcionario reveló que el Ejército Nacional mejorará y fortalecerá sus capacidades tecnológicas en drones y antidrones, gracias a inversiones que se vienen adelantando para contar con estas importantes herramientas en la lucha contra el terrorismo.

De igual manera, unos vehículos blindados llegarán a comienzos del 2026 para mejorar el despliegue operacional, la seguridad sobre los ejes viales, así como en los municipios y zonas rurales del departamento de Arauca.

Tras el atentado terrorista ocurrido el pasado domingo 5 de octubre, en donde criminales del ELN atacaron con un explosivo la base militar del Ejército ubicada en Puerto Jordán, Arauca, el ministro de Defensa visitó a los cuatro Soldados Profesionales que reciben atención médica en el dispensario de la Octava División en Yopal, Casanare.