Hablamos de paz y me mataron tres muchachos: Char sobre diálogos con bandas

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char (Cortesía Presidencia - Juan Diego Cano). / Margarita Contreras

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se pronunció sobre los más recientes hechos violentos en la ciudad, que incluyeron una masacre ocurrida solo un día después de la firma de una tregua entre las organizaciones delincuenciales ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.

Durante su discurso, en el marco de la entrega de un nuevo Centro de Atención Inmediata – CAI de la Policía, el mandatario criticó que, aunque se habla de paz, las estructuras criminales siguen delinquiendo.

Char dijo: “Yo quisiera que Colombia viviera en paz. Pero hablamos de paz y me mataron tres muchachos allá en Pinar del Río”.

Asimismo, el alcalde cuestionó que sigan asesinando ciudadanos por el no pago de extorsiones, asegurando que no hay como pagar “ese dolor”.

“Hablamos de paz y en un local comercial, donde había una cajera, porque no pagó una extorsión, me matan a la cajera. ¿Quién puede contener el dolor de esas mamás? ¿Cómo les pagamos a esas madres esa pérdida?”, señaló.

Por otro lado, aunque mencionó que los actos de paz siempre serán bienvenidos y que Barranquilla los acompañaría, Char aseguró que la ley y la institucionalidad están primero.

Finalmente, advirtió que, mientras las estructuras continúen acosando la seguridad de los barranquilleros, seguirán siendo combatidas.

“Eso está primero y mientras se sigan metiendo con los barranquilleros, mientras acosen la seguridad y acaben con el sueño de los barranquilleros, ahí estaremos nosotros poniendo seguridad”, indicó.

