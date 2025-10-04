Un día después del anuncio de tregua entre grupos criminales, reportan masacre en Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó que, este viernes 3 de octubre se registró una masacre en el suroccidente de la ciudad.

La institución trabaja en la identificación de las estructuras responsables del grave episodio, ocurrido un día después del anunciado cese al fuego entre grupos criminales de la ciudad.

Según se conoció, fueron tres las víctimas mortales del hecho ocurrido en el barrio Pinar del Río.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas se encontraban al interior de una barbería ubicada en un segundo piso de un edificio, cuando fueron abordadas por dos hombres armados.

Uno de los sujetos ingresó al lugar y disparó en repetidas ocasiones contra quienes se encontraban en el lugar, para luego huir con rumbo desconocido.

En el lugar fallecieron dos personas y una más fue trasladada de manera inmediata a un centro médico, donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación se adelantan las investigaciones correspondientes.

Asimismo, indicaron que se dispuso de un equipo especializado de la SIJIN y de inteligencia para esclarecer los móviles del hecho e identificar y capturar a los responsables de la estructura delincuencial.

“La Policía Metropolitana de Barranquilla reitera su compromiso con la seguridad ciudadana y hace un llamado a la comunidad para suministrar información que permita avanzar en las investigaciones, a través de la línea de emergencia 123 o con los cuadrantes de Policía, garantizando absoluta reserva”, señaló la institución.

